В Архангельской области было совершено покушение на честность полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего водителя из города Тюмени, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2  УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 17 апреля 2026 года на стационарном посту автодороги «М8 Холмогоры» при проверке документов водитель грузового автомобиля, желая избежать привлечения к административной ответственности за отсутствие диагностической карты на транспортное средство, пытался передать инспектору взятку в виде денег. Представитель власти отказался от незаконного вознаграждения, пресек его противоправные действия и сообщил о данном факте в правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Следствие ведет следственный отдел по Исакогорскому округу города Архангельска  регионального следственного управления СКР. 

21 апрель 09:11 | : Происшествия

