В Архангельске пьяный водитель пытался совратить сотрудников ГАИ 100 тысячами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3. ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, в вечернее время на набережной Северной Двины в городе Архангельске сотрудниками ГАИ УМВД России по г. Архангельску остановлен автомобиль, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, при этом водитель, в нарушение правил дорожного движения, допустил движение по пешеходной зоне. При составлении административных протоколов водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложил представителям власти взятку в размере 100 тысяч рублей. Его противоправные действия были пресечены, он доставлен в следственный орган.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.