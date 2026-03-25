Прокуратура Северодвинска расследует махинации с банковскими картами

Прокуратурой г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей 2005 г.р. и 2006 г.р, обвиняемых по ч. 3 ст. 159 УК РФ УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Мужчине 2005 г.р. также инкриминируется преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Установлено, что обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 13 марта по 29 мая 2024 года под различными предлогами получили от 9 знакомых им граждан в пользование кредитные карты и информацию позволяющую получить через приложения банка доступ в личные кабинеты, после чего от имени указанных лиц путем обмана оформили кредиты на общую сумму 425 тыс. руб., которыми распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб банку на указанную сумму.

Помимо этого мужчина 2005 г.р., имея в пользование банковскую карту, полученную вышеуказанным способом, оснащенную функцией бесконтактной оплаты, позволяющей использовать ее без введения пин-кода, в мае 2024 совершил покупки товаров и оплату услуг, в результате чего с банковского счета потерпевшего были похищены денежные средства на сумму свыше 5 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.