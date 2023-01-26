Два красноборских браконьера отстреливали лосей в заказнике под прикрытием родственников

Прокуратурой Красноборского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства на особо охраняемой территории, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением биологическим ресурсам Российской Федерации особо крупного ущерба).

Установлено, что два приятеля-охотника вопреки запрету на охоту в расположенных в Шиловском государственном природном биологическом заказнике регионального значения и Лахомском участке, в нарушение правил на добычу диких животных, в период с 2019 по 2022 годы на этих особо охраняемых территориях застрелили четырех лосей. Мясом добытых животных они распорядились по своему усмотрению.

Длительному периоду преступной деятельности обвиняемых способствовало покровительство их родственников, работающих экспертами в обособленном структурном подразделении «Шиловский государственный природный биологический заказник регионального значения ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды», к обязанностям которых, прежде всего, относилась охрана в заказнике всех биологических ресурсов.

Своими действиями обвиняемые причинили Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2,8 млн рублей. Прокуратурой района в суд предъявлен иск о взыскании причиненного ущерба с обвиняемых.

В ходе предварительного следствия у охотников изъяты огнестрельное оружие с патронами, снегоходы и сани-волокуши, квадрокоптеры, части туш добытых животных. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2,6 миллиона рублей.

Обвиняемые вину в совершении преступлений не признали.

Уголовное дело направлено в Красноборский районный суд для рассмотрения по существу.

Действия родственников обвиняемых без правовой оценки не остались – уголовные дела о злоупотреблении служебными полномочиями каждым из них уже рассматриваются в Красноборском районном суде.

(фото с https://smartik.ru/kurgan/post/183848044)