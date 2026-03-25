Приставы поплыли по реке Пинега за алиментами

Судебные приставы по ОУПДС доставили злостную неплательщицу алиментов в суд. Для этого им пришлось воспользоваться лодкой.

39-летняя жительница отдалённой деревни Пинежского района уклоняется от выплаты алиментов на содержание своей дочери. Женщина не работает, мер к трудоустройству не предпринимает. Долг перед ребёнком составляет порядка 100 тысяч рублей.

Привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП не заставило должницу вспомнить о своих материнских обязанностях: отработав назначенные ей судом 40 часов обязательных работ, она так и не начала материально поддерживать дочь.

В отношении нерадивой матери в отделении судебных приставов по Пинежскому району возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Впоследствии материалы дела передали в суд.

Стремясь избежать наказания, женщина дважды проигнорировала повестки о явке на судебное заседание. Результат — постановление о принудительном приводе.

Учитывая, что должница проживает в отдалённой деревне, расположенной за рекой Пинегой, судебным приставам по ОУПДС пришлось воспользоваться лодкой. Утренний визит сотрудников застал женщину врасплох, поездка в суд явно не входила в её планы. Нежелание подчиниться законным требованиям судебных приставов обернулось для неё протоколом об административном правонарушении, предусмотренным ст. 17.8 КоАП РФ.

Неплательщица алиментов была принудительно доставлена в судебное заседание. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил нерадивой матери наказание в виде 4 месяцев принудительных работ с удержанием из её заработка 10% в доход государства. С зарплаты осужденной будут удерживаться и алименты в пользу ребёнка.

Принцип неотвратимости наказания за совершённое преступление обеспечен.