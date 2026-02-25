От пожара на Дзержинского в Архангельске люто пострадала семья

15 апреля 2026 года вечером в квартире многоквартирного дома на проспекте Дзержинского в городе Архангельске произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 85-летней хозяйки жилища, ее 88-летний супруг и 56-летний сын с признаками отравления угарным газом госпитализированы в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшей. Точная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

