Пожар в холмогорской деревне закончился трагедией

16 февраля 2026 года вечером в частном деревянном доме в деревне Макары Холмогорского округа произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 84-летней хозяйки жилища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшей. Точная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.





