Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полицейские Архангельска нашли в дамской сумочке расфасовку наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД во взаимодействии Госавтоинспекцией УМВД России по г. Архангельску около одного из домов по Ленинградскому проспекту был остановлен автомобиль Volkswagen. В салоне находились мужчина и женщина 1986 и 2001 года рождения. В ходе досмотра транспортного средства, а также в дамской сумке попутчицы, сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько контейнеров с порошкообразным веществом, упаковочные материалы, предположительно предназначенные для фасовки наркотических средств, а также крупная сумма денежных средств добытая преступным путем.

Проведенная лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками в крупном размере.

Установлено, что мужчина забрал оптовую партию запрещенных веществ из тайника. Часть синтетических наркотиков он сбыл задержанной, а оставшуюся часть планировал распространить бесконтактным способом.

По фактам хранения, сбыта и покушения на сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит длительное лишение свободы.

 

30 март 09:23 | : Происшествия

Главные новости


Дела весенние. Депутаты АрхГорДумы за неделю
С ледоходом, Поморье!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (357)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20