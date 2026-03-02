Полицейские Архангельска нашли в дамской сумочке расфасовку наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД во взаимодействии Госавтоинспекцией УМВД России по г. Архангельску около одного из домов по Ленинградскому проспекту был остановлен автомобиль Volkswagen. В салоне находились мужчина и женщина 1986 и 2001 года рождения. В ходе досмотра транспортного средства, а также в дамской сумке попутчицы, сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько контейнеров с порошкообразным веществом, упаковочные материалы, предположительно предназначенные для фасовки наркотических средств, а также крупная сумма денежных средств добытая преступным путем.

Проведенная лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками в крупном размере.

Установлено, что мужчина забрал оптовую партию запрещенных веществ из тайника. Часть синтетических наркотиков он сбыл задержанной, а оставшуюся часть планировал распространить бесконтактным способом.

По фактам хранения, сбыта и покушения на сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит длительное лишение свободы.