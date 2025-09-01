Вверх
В Архангельске задержан "наскальный" наркодилер

В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД около одного из домов по улице Дачной был задержан 32-летний местный житель. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у мужчины пакет с порошкообразным веществом.

Проведенная специалистами Экспертно-криминалистического центра областного УМВД лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством в крупном размере.

В ходе дальнейшей работы стражи порядка также установили причастность задержанного к нанесению как минимум десяти надписей, рекламирующих теневой Интернет-магазин по продаже наркотиков.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, за пропаганду наркотических средств, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества составлены протоколы по статье 6.13 КоАП РФ. Злоумышленнику грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают, в случае обнаружения рисунков или надписей, пропагандирующих употребление наркотиков, либо рекламирующих Интернет-магазины по продаже запрещенных веществ, вы можете сообщить данную информацию по телефону 112 или 02.   

16 октябрь 09:59 | : Происшествия

