В ресторане Архангельска задержали уборщицу-воровку

В полицию Архангельска обратилась 41-летняя местная жительница. По словам заявительницы, накануне вечером она отдыхала в увеселительном заведении. Вернувшись утром домой, женщина обнаружила пропажу дорогостоящего телефона, а спустя некоторое время с помощью банковской карты, лежавшей в чехле гаджета, кто-то стал оплачивать покупки в различных магазинах города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась 49-летняя жительница Маймаксанского округа – уборщица ресторана, в котором отдыхала потерпевшая.

По имеющейся информации, злоумышленница нашла смартфон во время утренней уборки помещений. Вместо того, чтобы отнести гаджет администратору, она забрала его себе. Обнаружив в чехле банковскую карту, подозреваемая с ее помощью стала оплачивать покупки.

По фактам кражи телефона и хищения денежных средств с банковского счета были возбуждены уголовные дела. В настоящее время они объедены в одно производство. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до пяти и до шести лет соответственно. Ведется следствие.

Телефон изъят и будет возвращен владелице.

22 декабрь 14:42 | : Происшествия

