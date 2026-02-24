Вверх
Полиция Поморья устанавливает пострадавших от махинаций этой женщины

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску установлена молодая девушка, которая может быть причастна к совершению противоправных действий в отношении пожилых людей.

Так, 19 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя жительница Ломоносовского округа. Под влиянием телефонных мошенников пенсионерка обналичила порядка миллиона рублей и передала их приехавшему «курьеру счетной палаты» – молодой девушке, назвавшей кодовое слово.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась 20-летняя местная жительница.

По данным оперативников, перед тем, как отправиться к потерпевшей, девушка зашла к своим знакомым и переоделась в одежду приятельницы.  Забрав денежные средства, она оставила взамен якобы официальную бумагу о том, что после проверки сбережения будут возвращены.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемая может быть причастна к совершению других аналогичных преступлений. Если вы или ваши родные пострадали от действий данной гражданки, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02 (102), 8(8182) 28-60-22 или обратиться в ближайший отдел полиции. 

06 март 09:21 | : Происшествия

