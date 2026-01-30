В Архангельской области произошел инцидент с фальшивыми правами

Приговором Приморского районного суда Архангельской области 37-летняя местная жительница признана виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, представляющего право).

Установлено, что подсудимая, не имея права на управление транспортным средством, в сети «Интернет» заказала и приобрела за 23 тыс. рублей заведомо поддельное водительское удостоверение.

В декабре 2025 года, став участником дорожно-транспортного происшествия, она предъявила водительское удостоверение сотрудникам Госавтоинспекции как подлинное, однако при проверке документов у участников ДТП выяснилось, что удостоверение с таким номером выдано жителю Приморского края.

Примечательно, что подсудимая ранее проходила обучение в автошколе, неоднократно предпринимала попытки сдать экзамены на получение водительского удостоверения, которые оказались безрезультатными.

В судебном заседании подсудимая свою вину в инкриминируемом деянии признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.