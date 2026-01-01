Мужчина рассекал по дорогам Поморья с поддельными правами

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции отделения полиции «Верхнетоемское» межмуниципального отдела МВД России «Красноборский» заметили в деревне Кондратовская автомобиль Renault, который двигался с нарушением правил дорожного движения.

Иномарка была остановлена. За рулем оказался 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что водитель сел за руль, употребив спиртное, причем уровень паров алкоголя в пробе составлял допустимый предел прибора.

Водительское удостоверение, предъявленное нарушителем, показалось стражам порядка подозрительным. В ходе сверки по базам данных Госавтоинспекции, было установлено, что документ с идентичным номером был выдан другому человеку – жителю Нижегородской области, который умер в марте 2025 года.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Водительское удостоверение и транспортное средство были изъяты, а подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Проведенная специалистом Экспертно-криминалистического центра областного УМВД экспертиза подтвердила, что данный документ является поддельным.

По имеющейся информации, пройдя обучение в автошколе, злоумышленник не смог сдать экзамен на право управления транспортным средством. Находясь по работе в Москве в переходе метро он заметил мужчину, который предлагал изготовить различные документы. Северянин передал ему копию паспорта, фотографию и 150 тысяч рублей, а в обмен получил водительское удостоверение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (использование заведомо поддельного официального документа). Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Ведется дознание.

Житель Верхнетоемского округа также привлечен к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан критически относиться к предложениям о возможности приобретения водительских удостоверений, в том числе размещенным в сети Интернет. Поддельные «права» будут выявлены при первой же проверке сотрудниками полиции, а их обладатель привлечен к уголовной ответственности.