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Житель Поморья принял смерть от знакомого из-за клопов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 35-летнего жителя города Няндомы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 14 февраля 2025 года в квартире дома в городе Няндоме в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта подозреваемый нанес удары руками по голове 46-летнему потерпевшему. Через непродолжительное время пострадавший скончался в медицинском учреждении в результате полученной при избиении травмы головы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что применил к потерпевшему физическую силу, так как тот заступился за хозяина квартиры, с которым у него произошел конфликт из-за наличия клопов в доме.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

24 февраль 10:44 | : Происшествия

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