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Банальная пьянка в Плесецком округе закончилась банальным убийством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 30-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 17 января 2025 года вечером в частном доме в поселке Оксовский в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта подозреваемый нанес удары руками и ногами по голове и телу 60-летнему потерпевшему. Пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи в результате полученной при избиении тупой закрытой травмы груди с повреждением внутренних органов.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Последний его словесно оскорбил, на замечания не реагировал, поэтому он применил к нему физическую силу. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный регионального следственного управления СКР. 

24 январь 09:00 | : Происшествия

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