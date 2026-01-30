Вверх
Пьянка на поминках обошлась жителю Плесецкого округа в 7 лет строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнего жителя Плесецкого района. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 16 июля 2025 года в частном доме в поселке Обозерский осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  в ходе возникшего конфликта нанес удары руками по голове 54-летнему мужчине, после чего за ноги вытащил его на крыльцо дома и столкнул вниз с крыльца. Пострадавший скончался через несколько дней в результате полученной черепно-мозговой травмы.

На стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что потерпевший на поминках слишком много выпил, поэтому он стал отправлять того домой.  Последний не хотел уходить, на замечания не реагировал, поэтому он применил к нему физическую силу и перетащил на крыльцо дома.

Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

12 март 09:23

