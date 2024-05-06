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Житель Плесецкого округа забил собутыльника ногами за недержание

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за кражу 42-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 2 января 2023 года в квартире дома в поселке Река Емца Плесецкого района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары ногами по телу 60-летнему мужчине. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления от полученной в результате избиения тупой закрытой травмы груди. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что 1 января 2023 года его знакомый, с которым они вместе встречали Новый год, на улице встретил неопрятного пожилого мужчину, пожалел его и пригласил к себе в гости. Хозяин жилища предложил гостю помыться, дал чистую одежду и пригласил с ними за стол. В процессе совместного употребления спиртных напитков потерпевший в комнате справил нужду, поэтому он на него разозлился и несколько раз пнул. Затем они легли спать, а на следующий день  ушли из гостей.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему отменено условно-досрочное освобождение по ранее вынесенному приговору и окончательно назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

18 июнь 08:57 | : Происшествия

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