В Архангельске расследуется заурядное убийство с пьяных глаз

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности и порядка управления 36-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 12 января 2025 года в квартире дома по улице Дежнецев в городе Архангельске в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 52-летнему хозяину жилища. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных в результате избиения травм.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.