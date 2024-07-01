В Архангельской области предложение помериться силами закончилось поножовщиной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Верхнетоемского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 13 августа 2024 года вечером в поселке Осяткино Верхнетоемского района подозреваемый в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта нанес не менее двух ударов топором по голове 46-летнему знакомому. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после застолья потерпевший решил с ним побороться. Он не хотел мериться силой, но после удара в живот, разозлился и ударил потерпевшего острием топора по голове.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.