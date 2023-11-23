В Архангельской области молодые упыри пытаются разводить на деньги пенсионерок

Первое сообщение о мошенничестве поступило в ОМВД России по Вельскому району. На стационарный телефон 90-летней местной жительницы позвонила неизвестная. Представившись адвокатом, она сообщила, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Для их лечения необходим миллион рублей. Расстроенная женщина собрала хранившиеся дома 300 тысяч рублей и передала приехавшему к ней курьеру.

Аналогичные преступления были зафиксированы в Северодвинске – здесь на удочку мошенников попались 87-летний мужчина и 73-летняя женщина, а также в городе Коряжма, где 75-летняя пенсионерка отдала девушке-курьеру 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска все три предполагаемых подозреваемых были установлены и доставлены в отделы полиции.

Злоумышленником, обманувшим 90-летнюю вельчанку, оказался 23-летний житель Нижнего Новгорода. В Северодвинске денежные средства у пенсионеров забирала и переводила телефонным аферистам нигде не работающая 21-летняя местная жительница. В Коряжму в качестве курьера приехала 20-летняя котлашанка.

Все подозреваемые получили предложение о дополнительном заработке в мессенджере. Там же им присылали адреса, откуда необходимо забрать деньги, и номера счетов, куда их перевести. За «работу» они получали вознаграждение.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Внимание! Сотрудники полиции рекомендуют гражданам критично относиться к предложениям о работе курьером в случаях, когда требуется забрать деньги у определенного человека и перевести их на сторонний счет. Выполнив указанные действия вы становитесь соучастником преступления.

Сотрудники полиции также обращаются к жителям региона с просьбой поговорить с пожилым родственникам и объяснить, как действуют мошенники. В подобной ситуации главное правило – прервать разговор и позвонить родным людям, о которых идет речь, чтобы убедиться – с ним все в порядке.



