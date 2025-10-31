В Архангельске раскрыли дерзкую кражу Volkswagen: машину увезли на эвакуаторе прямо из мастерской

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя областного центра, подозреваемого в хищении иномарки стоимостью более 900 тысяч рублей. Автомобиль, который находился на ремонте, злоумышленник продал на запчасти всего за 50 тысяч.

В полицию Архангельска с заявлением обратился житель Холмогорского округа. Мужчина рассказал, что минувшим летом передал свой Volkswagen в мастерскую, расположенную в округе Варавино-Фактория. Иномарка была не на ходу и все это время стояла у автосервиса. Однако в один из дней владелец мастерской обнаружил пропажу: дорогой автомобиль бесследно исчез.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый архангелогородец 1997 года рождения — в его послужном списке уже есть кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Как выяснили оперативники, злоумышленник был знаком с владельцем мастерской и знал, что хозяин машины проживает в Холмогорском округе и редко появляется в Архангельске. Выбрав момент, когда в автосервисе никого не было, подозреваемый организовал вывоз иномарки на эвакуаторе. Автомобиль он продал владельцу пункта по разборке машин всего за 50 тысяч рублей. Никаких документов на транспортное средство покупателю предоставлено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.