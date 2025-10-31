Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске раскрыли дерзкую кражу Volkswagen: машину увезли на эвакуаторе прямо из мастерской

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя областного центра, подозреваемого в хищении иномарки стоимостью более 900 тысяч рублей. Автомобиль, который находился на ремонте, злоумышленник продал на запчасти всего за 50 тысяч.

 

В полицию Архангельска с заявлением обратился житель Холмогорского округа. Мужчина рассказал, что минувшим летом передал свой Volkswagen в мастерскую, расположенную в округе Варавино-Фактория. Иномарка была не на ходу и все это время стояла у автосервиса. Однако в один из дней владелец мастерской обнаружил пропажу: дорогой автомобиль бесследно исчез.

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый архангелогородец 1997 года рождения — в его послужном списке уже есть кражи и преступления, связанные с наркотиками.

 Как выяснили оперативники, злоумышленник был знаком с владельцем мастерской и знал, что хозяин машины проживает в Холмогорском округе и редко появляется в Архангельске. Выбрав момент, когда в автосервисе никого не было, подозреваемый организовал вывоз иномарки на эвакуаторе. Автомобиль он продал владельцу пункта по разборке машин всего за 50 тысяч рублей. Никаких документов на транспортное средство покупателю предоставлено не было.

 По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

03 март 12:28 | : Происшествия

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (33)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20