Житель поморской деревни люто отомстил пожилому человеку за капканы

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему жителю Вельского района на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). 

Следствием и судом установлено, что 14 марта 2025 года днем в деревне Усть-Шоноша Вельского района осужденный, находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни произвел два прицельных выстрела из ружья через забор в 66-ти летнего местного жителя, причинив тому ранения лица и тела. Раненый потерпевший забежал в дом, после чего ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив. Затем осужденный из канистры с бензином облил два автомобиля потерпевшего марки «УАЗ» и поджег их. В результате его действий транспортные средства повреждены огнем, пострадавшему причинен ущерб на сумму более 680 тысяч рублей.  

На стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что ранее две его собаки попали в капканы, которые установил потерпевший, при этом на одной из них отсутствовал радио ошейник. 14 марта 2025 года днем он после употребления алкоголя взял ружье и прибыл к дому потерпевшего, чтобы поговорить. Хозяин жилища отказался открыть калитку, поэтому он произвел выстрел в замок и забор, после чего облил две машины потерпевшего бензином, поджег их и уехал к себе домой, где его задержали сотрудники полиции.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей после обсуждения последствий вердикта Вельский районный суд постановил приговор. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 400 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

25 февраль 08:56 | : Происшествия

