Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вельский пенсионер расстрелял соседа через забор и сжег его автомобили

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 63-летнего жителя Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). 

Следствием установлено, что 14 марта 2025 года днем в деревне Усть-Шоноша Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни произвел два прицельных выстрела из ружья через забор в 66-летнего местного жителя, причинив тому ранения лица и тела. Раненый потерпевший забежал в дом, после чего ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив. Затем обвиняемый из канистры с бензином облил два автомобиля потерпевшего марки «УАЗ» и поджег их. В результате его действий транспортные средства повреждены огнем, пострадавшему причинен ущерб на сумму более 680 тысяч рублей.  

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что ранее две его собаки попали в капканы, которые установил потерпевший, при этом на одной из них отсутствовал радио ошейник. 14 марта 2025 года днем он после употребления алкоголя взял ружье и прибыл к дому потерпевшего, чтобы поговорить. Хозяин жилища отказался открыть калитку, поэтому он произвел выстрел в замок и забор, после чего облил две машины потерпевшего бензином, поджег их и уехал к себе домой, где его задержали сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


11 август 09:00 | : Происшествия

Главные новости


Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (192)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20