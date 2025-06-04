Вельский пенсионер расстрелял соседа через забор и сжег его автомобили

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 63-летнего жителя Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Следствием установлено, что 14 марта 2025 года днем в деревне Усть-Шоноша Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни произвел два прицельных выстрела из ружья через забор в 66-летнего местного жителя, причинив тому ранения лица и тела. Раненый потерпевший забежал в дом, после чего ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив. Затем обвиняемый из канистры с бензином облил два автомобиля потерпевшего марки «УАЗ» и поджег их. В результате его действий транспортные средства повреждены огнем, пострадавшему причинен ущерб на сумму более 680 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что ранее две его собаки попали в капканы, которые установил потерпевший, при этом на одной из них отсутствовал радио ошейник. 14 марта 2025 года днем он после употребления алкоголя взял ружье и прибыл к дому потерпевшего, чтобы поговорить. Хозяин жилища отказался открыть калитку, поэтому он произвел выстрел в замок и забор, после чего облил две машины потерпевшего бензином, поджег их и уехал к себе домой, где его задержали сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



