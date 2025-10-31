Житель Северодвинска получил 6 лет за попытку убийства

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 20 октября 2024 года утром в коммунальной квартире на улице Индустриальная в городе Северодвинске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни ударил ножом в область тела и душил руками 42-летнего соседа. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего, который заблокировал удар ножом, и вмешательству очевидца преступления, который предотвратил удушение и возможность нанесения повторных ударов, пострадавший остался жив. Он выбежал из квартиры и обратился за помощью.

Приговором Северодвинского городского суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.