В Устьянах местный житель погиб под срубленным деревом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 18 декабря 2025 года днем на территории Студенецкого лесничества в Устьянском районе в результате падения дерева при валке леса получил травмы 48-летний местный житель. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований техники безопасности при ведении лесозаготовительных работ. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.