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В Вельском районе расследуется трагедия на пилораме

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Вельского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Органами предварительного расследования установлено, что 02.10.2023 обвиняемый, управляя автокраном на территории пилорамы в деревне Горка Муравьевская Вельского района, пренебрегая требованиями законодательства в сфере охраны труда, осуществляя погрузочно-разгрузочные работы, допустил обрушение находящейся на крюке крана металлической конструкции на находящегося на территории пилорамы рабочего.

В результате падения конструкции потерпевшему причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых он скончался.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://arigus.tv) 

15 декабрь 11:20 | : Происшествия

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