В Архангельской области завели уголовное дело на отца утонувшего ребенка

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя                                                г. Северодвинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что 2 августа 2025 года в вечернее время мужчина, находясь на берегу водоема, расположенного в СНТ «Лисьи Борки» Приморского муниципального округа, оставил 7-летнего сына без присмотра, разрешив ему купаться в воде.  

Оставшись без надлежащего контроля со стороны отца, мальчик стал тонуть и лишь через некоторое время был извлечен из воды. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок через месяц скончался в больнице. 

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.  

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. 

30 октябрь 15:06 | : Происшествия

