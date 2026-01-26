Очередной наркоторговец попался в руки архангельской полиции

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке ОМОН Росгвардии пресекли противоправную деятельность злоумышленника, планировавшего сбыть наркотики бесконтактным способом.

В ходе оперативных мероприятий полицейские с поличным задержали 42-летнего архангелогородца. При осмотре места происшествия были найдены несколько тайников-закладок, которые он уже успел оборудовать.

При проведении личного досмотра задержанного стражи порядка обнаружили упаковочный материал, предположительно использовавшийся для фасовки наркотиков.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.



