Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебные приставы развели двух спорщиков за землю в Коряжме

Спор двух предпринимателей о пользовании ангаром разрешился после вмешательства судебных приставов. 

            Конфликт двух предпринимателей возник из-за невозможности одному из них пользоваться ангаром, который находился на земельном участке другого. Суд обязал в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу устранить препятствия в пользовании нежилым одноэтажным зданием. Кроме того, в случае уклонения, должник обязан выплатить судебную неустойку в размере 2000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная с одиннадцатого дня даты вступления судебного решения в законную силу и по дату его фактического исполнения.

            Исполнительный документ поступил в ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району. В установленный срок решение суда не исполнено, поэтому в отношении должника была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере 5000 рублей.

            Мотивировало должника к исполнению судебного решения привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ. Только после этого предприниматель освободил ангар от своих вещей и в присутствии судебного пристава-исполнителя и понятых передал ключи от здания взыскателю.

             Также с должника взыскана неустойка в размере 318 тысяч рублей и почти 35 тысяч рублей исполнительского сбора за нарушения срока добровольного исполнения требований по оплате неустойки.

13 февраль 12:26 | : Происшествия

Главные новости


Депутаты АрхГорДумы прослушали романсы о финансах
Суд восстановил известного архангельского историка на работе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (176)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20