Судебные приставы развели двух спорщиков за землю в Коряжме

Спор двух предпринимателей о пользовании ангаром разрешился после вмешательства судебных приставов.

Конфликт двух предпринимателей возник из-за невозможности одному из них пользоваться ангаром, который находился на земельном участке другого. Суд обязал в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу устранить препятствия в пользовании нежилым одноэтажным зданием. Кроме того, в случае уклонения, должник обязан выплатить судебную неустойку в размере 2000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная с одиннадцатого дня даты вступления судебного решения в законную силу и по дату его фактического исполнения.

Исполнительный документ поступил в ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району. В установленный срок решение суда не исполнено, поэтому в отношении должника была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере 5000 рублей.

Мотивировало должника к исполнению судебного решения привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ. Только после этого предприниматель освободил ангар от своих вещей и в присутствии судебного пристава-исполнителя и понятых передал ключи от здания взыскателю.

Также с должника взыскана неустойка в размере 318 тысяч рублей и почти 35 тысяч рублей исполнительского сбора за нарушения срока добровольного исполнения требований по оплате неустойки.