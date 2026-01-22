В Архангельской области излишне строгая мачеха получила реальный срок

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал жительницу г. Няндомы виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Установлено, что подсудимая в период с 07.11.2023 по 15.11.2024, находясь по месту жительства, применяла незаконные методы и формы воспитания малолетней 2016 г.р., являющейся дочерью ее сожителя.

С целью систематического причинения девочке физических и психических страданий, желая показать свое превосходство, самоутвердиться за счет издевательств над потерпевшей, устрашить ее, добиться беспрекословного подчинения и послушания, женщина избивала ее, лишала сна и совершала иные насильственные действия.

На стадии предварительного следствия подсудимая вину в совершении преступления признала частично, согласившись только с тем, что один раз причинила девочке побои.

Вместе с тем в судебном заседании после исследования доказательств стороны обвинения подсудимая полностью признала вину в совершении преступления.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, судом удовлетворен иск о возмещении морального вреда в пользу девочки на сумму 90 тыс. рублей.