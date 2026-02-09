В Северодвинске аферисты пытались обмануть семью погибшего бойца СВО

Очередной жертвой телефонных аферистов стала 67-летняя жительница Северодвинска. В конце января ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о необходимости оформить наградные документы на имя погибшего на СВО сына. Для этого он попросил женщину продиктовать свои паспортные данные.

Следующий звонок поступил от имени сотрудника спецслужб. Собеседник заявил, что с помощью переданных паспортных данных мошенники могут завладеть денежными средствами пенсионерки. Для сохранения сбережений он предложил передать имеющиеся деньги курьеру, чтобы затем поместить их в «безопасную ячейку» в Центробанке.

Поверив мошенникам, женщина обналичила более семи миллионов рублей и отдала деньги приехавшей девушке-курьеру, предварительно, по указанию звонившего, назвав ей кодовое слово.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в г. Санкт-Петербурге была задержана курьер – 19-летняя девушка. У нее изъята крупная сумма денег. По имеющимся данным, злоумышленница совершила еще два аналогичных криминальных деяния. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.

Внимание! Сотрудники полиции напоминают членам семей участников специальной военной операции о необходимости критичного отношения к любой информации, поступающей по телефону. Мошенники могут обращаться к вам по имени отчеству, представляться знакомыми, сослуживцами, представителями правоохранительных органов и спецслужб. Не передавайте по телефону конфиденциальную информацию и личные данные. Не совершайте переводы денежных средств по указанию неизвестных, кем бы они не представлялись. Вы можете перепроверить любую информацию обратившись в ближайшее отделение фонда Защитники Отечества или в полицию по телефону 102, 112.