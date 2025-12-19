Вверх
В Архангельске должник по кредитам и налогам стал пешеходом

Судебные приставы арестовали и изъяли иномарку архангелогородца, игнорирующего оплату долгов по налогам и кредитам.

            45-летний архангелогородец задолжал в бюджет 268 тысяч рублей налоговых платежей, а также уклоняется от погашения кредитных задолженностей на сумму почти 70 тысяч рублей. 

            Мужчина официально не трудоустроен и никаких мер к исполнению своих финансовых обязательств не предпринимает. При этом, как установил судебных пристав-исполнитель, должник является владельцем автомобиля «Ниссан Кашкай». В связи с тем, что местонахождение транспортного средства было неизвестно, его объявили в розыск, передав информацию в ГИБДД.

            Через некоторое время разыскиваемая иномарка была выявлена в дорожном потоке и остановлена сотрудниками Госавтоинспекции. В дальнейшем автомобиль был арестован судебным приставом, изъят и помещён на стоянку. А должник вынужденно перешёл в разряд пешеходов.

            Если хозяин машины не оплатит долги, «Ниссан Кашкай» будет продан на торгах и вырученные от его продажи деньги перечислят взыскателям.

 

14 январь 09:35 | : Происшествия

