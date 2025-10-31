Вверх
Рейд приставов у архангельского ТЦ "Макси" принес неплохой "улов"

В рамках Всероссийской акции «В Новый год — без долгов» архангельские судебные приставы организовали рейд по выявлению автовладельцев - должников. Мероприятие проводилось на парковке возле одного из крупных торгового центра города.

            С помощью специального приложения «Мобильный розыск» сотрудники органа принудительного исполнения проверили припаркованные возле торгового центра транспортные средства. Сканируя регистрационные номера машин, судебные приставы выявляли наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств у  автовладельцев. 

            В ходе рейда за три часа судебными приставами-исполнителями арестовано пять автомобилей. Один автолюбитель, не захотев остаться на зимней дороге без средства передвижения, погасил задолженность в размере 55 тысяч рублей на месте через портал Госуслуг. У владельца другой арестованной иномарки остаток долга уже небольшой, поэтому имущество оставлено ему на ответственное хранение без права пользования. Чтобы в новогодние праздники иметь возможность пользоваться машиной, должнику следует поспешить с оплатой.

            А вот владельцам ещё трёх машин отечественного автопрома пришлось стать пешеходами, так как их «железные кони» были изъяты и эвакуированы на спецстоянку.  Хозяева этих транспортных средств имеют внушительные долги по кредитам и налогам.  Если должники хотят сохранить свое имущество, им нужно полностью погасить задолженности. В противном случае автомобили будет реализованы на торгах.

            Отметим, что подобные рейдовые мероприятия проводятся не только в областной столице, но и по всей территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Их цель – стимулирование должников к погашению образовавшейся задолженности и наглядная демонстрация гражданам последствий несвоевременного исполнения финансовых  обязательств.   

             Чтобы узнать о наличии долгов и обезопасить себя от принудительных мер судебных приставов, северяне могут проверить себя и своих близких на наличие задолженностей через «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России. Сервис позволяет скачать квитанцию для оплаты долга, а также предложит оплатить задолженность с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.

18 декабрь 15:00 | : Происшествия

