В Северодвинске был задержан преступный элемент с наркоуклоном

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков около одного из домов на улице Крымской в г. Северодвинске по подозрению в наркопреступлении был задержан 30-летний местный житель.

При личном досмотре полицейские обнаружили два пакета с порошкообразным веществом. В ходе дальнейшей работы стражи порядка изъяли еще 9 свертков из ранее оборудованных подозреваемым тайников-закладок.

Согласно проведенной экспертизе изъятое является наркотическим средством в крупном размере.

Установлено, что задержанный приобрел запрещенное вещество в сети Интернет для сбыта на территории города корабелов.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

10 февраль 09:14 | : Происшествия

