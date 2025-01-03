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Северодвинский наркосбытчик крупно залетел

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД около одного из домов по улице Чехова в городе Северодвинске по подозрению в наркопреступлении был задержан 23-летний местный житель.

При проведении личного досмотра оперативники изъяли у молодого человека сверток с неизвестным веществом. Проведенная лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком в крупном размере.

Установлено, что запрещенные вещества злоумышленник приобрел в сети Интернет и планировал сбыть на территории Архангельской области путем оборудования тайников-закладок.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.

31 январь 09:19 | : Происшествия

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