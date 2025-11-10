Житель Яренска угощал сам себя наркотиками

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 49-летнего жителя села Яренск виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Установлено, что подсудимый для личного потребления хранил в принадлежащих ему квартире и хозяйственных постройках ранее выращенное им растение, содержащее наркотическое средство – конопля, массой более 280 грамм.

Он же изготовил и в последующем незаконно хранил для личного потребления наркотическое средство – экстракт маковой соломы общей массой более 63 грамм.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, указав что выращивал и изготавливал наркотические средства для личного потребления, в ходе предварительного расследования активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что судом учтено при назначении наказания.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, судом на него возложена обязанность пройти обследование и лечение у врача-нарколога.

(фото с https://sad65kursk.ru)