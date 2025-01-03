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Один из руководителей архангельского Центра занятости балуется наркотиками

Исакогорский районный суд Архангельска согласился с доводами государственного обвинения и признал 45-летнего жителя областного центра – одного из руководителей ГКО АО «Архангельский областной центр занятости населения» виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). 

Установлено, что вечером 28.05.2024 осужденный, находясь в гаражном боксе, расположенном в Архангельске, незаконно приобрел наркотическое средство массой 0,45 гр., что является значительным размером. После этого  для личного потребления хранил наркотик при себе до момента пресечения его преступных действий сотрудниками полиции в тот же вечер.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей. 

Приговор в законную силу не вступил.

30 январь 09:05 | : Скандалы

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