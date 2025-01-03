Один из руководителей архангельского Центра занятости балуется наркотиками

Исакогорский районный суд Архангельска согласился с доводами государственного обвинения и признал 45-летнего жителя областного центра – одного из руководителей ГКО АО «Архангельский областной центр занятости населения» виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Установлено, что вечером 28.05.2024 осужденный, находясь в гаражном боксе, расположенном в Архангельске, незаконно приобрел наркотическое средство массой 0,45 гр., что является значительным размером. После этого для личного потребления хранил наркотик при себе до момента пресечения его преступных действий сотрудниками полиции в тот же вечер.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.