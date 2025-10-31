Здоровья, Денис!

Вверх
По информации от наших коллег из ИА KOT'News, вчера глава Котласа Денис Шевела катался на коньках на стадионе и сломал голеностоп. В настоящее время его готовят к операции в КЦГБ (оперировать будет Олег Тюкавин).  

“Котласские КОТы»:

- По себе знаем, что травма эта крайне неприятная и чревата длительным лечением. Еще бы, через 2 месяца (дай Бог, чтобы у него все срослось нормально) Денис Дмитриевич только еще начнет заново учиться ходить на костылях, а полный курс лечения может занять до 6 месяцев. 

 Так что в Котласе главу мы увидим еще не скоро... 

 Давайте пожелаем Денису Шевеле скорейшего выздоровления.

ИА RUSNORD присоединяется…

04 февраль 09:46 | : Происшествия

