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Учиться никогда не поздно. Денис Шевела отправляется в Москву

Как мы сообщали вчера, Денис Шевела прошел через горнило депутатского отбора и стал на ближайшие 5 лет (при удачном раскладе) главой Котласа. Напомним, его предшественница Дейнеко продержалась на этом посту около двух лет.

Также мы обнародовали фамилии местных депутатов, кто проголосовал против Шевелы. Пусть все знают…

Уже сегодня новый глава Котласа прошел таинство инаугурации. Как говорят лично присутствовавшие, она прошла в торжественной, чуть пафосной обстановке (см. нижнее фото).

Далее Денис Дмитриевич отправляется в Москву на учебу. Учиться управлять.


01 декабрь 15:38 | : Политика

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