Котлас обрел легитимного главу

Сегодня, с утра пораньше, депутаты Котласского горсовета голосовали за нового главу города.

Напомним, претендентов было двое – исполняющий обязанности на этой должности Денис Шевела и заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов администрации Архангельска Светлана Юринская. Оба «варяга». Третий претендент, местный по фамилии Рогатых, снял свою кандидатуру еще перед первым туром в пользу Шевелы, о чем громогласно объявил через соцсети.

После рассмотрения двух программ развития Котласа, 14 народных избранников из 20-ти проголосовали за представителя сильного пола.

Ну, с Богом!