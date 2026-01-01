В Архангельске похитителя картины с Чумбаровкой отправили под суд

Прокуратура города направила в суд уголовное дело о краже картины из художественного салона на Воскресенской улице. Обвиняемым является 43-летний ранее судимый житель областного центра.

Как установило следствие, 7 декабря 2025 года мужчина, находясь в салоне-галерее на ул. Воскресенской, 106, тайно снял со стены картину «г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского» стоимостью 7 600 рублей. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он спрятал произведение искусства под куртку и скрылся.

В ходе оперативных мероприятий полиция обнаружила картину по месту жительства подозреваемого и изъяла её. Сам мужчина полностью признал вину, пояснив, что был впечатлён работой, но денег на её покупку у него не было.

Уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ) направлено мировому судье судебного участка № 3 Ломоносовского района Архангельска для рассмотрения по существу.