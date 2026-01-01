Вверх
На Архангельском фанерном заводе в Новодвинске расследовали тяжёлый несчастный случай

Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО завершила расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего на АО «Архангельский фанерный завод» в конце прошлого года. В результате нарушения техпроцесса работница получила серьёзную травму.

Инцидент произошёл 26 декабря 2025 года на линии сборки и холодной подпрессовки шпона. Сборщица производила чистку клеевых вальцов, когда её руку затянуло в движущиеся механизмы станка.

В ходе расследования было установлено, что основной причиной происшествия стало грубое нарушение требований регламента технологического процесса.

Параллельно инспекция провела на предприятии внеплановую проверку, которая выявила дополнительные нарушения. В частности, работодатель не обеспечил работников в должной мере средствами индивидуальной защиты и допустил недостатки в санитарно-бытовом обслуживании.

По итогам расследования заводу выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений и возбуждено дело об административном правонарушении. Комиссией также разработан комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма на предприятии.

«Данный случай наглядно демонстрирует, к чему приводит пренебрежение правилами безопасности, — прокомментировал заместитель руководителя Гострудинспекции по Архангельской области и НАО Илья Тильман. — Работник обязан строго соблюдать все регламенты, особенно при работе с движущимися механизмами. А задача работодателя — не только требовать этого, но и создавать все необходимые условия. Безопасность на производстве — это, прежде всего, дисциплина».

Инспекция напоминает всем работодателям о первостепенной обязанности обеспечивать безопасные условия труда для своих сотрудников.

30 январь 11:06 | : Происшествия

