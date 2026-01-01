Вверх
Бдительность спасла сотни тысяч: в Архангельской области жители дважды помогли землякам не стать жертвами мошенников

В двух городах региона — Северодвинске и Котласе — внимательность обычных людей помогла предотвратить крупные финансовые потери, которые могли бы стать добычей телефонных аферистов.

В Северодвинске пенсионерка 1965 года рождения уже была готова перевести 230 тысяч рублей мошенникам. Всё началось с якобы звонка от курьерской службы, который заставил женщину назвать код из СМС. Затем ей позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и сообщил, что из-за этого кода на её имя оформлена доверенность на всё имущество. Чтобы «спасти сбережения», аферист приказал снять все деньги и перевести их на «безопасный счёт».

Ключевую роль сыграл наблюдательный прохожий. Он заметил у банкомата сильно нервничающую женщину с пачкой купюр в руках и постоянным разговором по телефону. Мужчина решил вмешаться, поговорил с пенсионеркой и, поняв ситуацию, настоял на обращении в полицию.

Похожая история произошла в Котласе со студенткой из Санкт-Петербурга, приехавшей на каникулы. Девушке несколько недель названивал «сотрудник Росфинмониторинга», утверждавший, что на её имя мошенники переводят деньги террористам и уже возбуждено уголовное дело. Чтобы «задекларировать» средства и избежать ответственности, она пришла в салон сотовой связи, чтобы перевести 185 тысяч рублей.

Сотрудница салона, увидев растерянность и переживания клиентки, заподозрила обман и вызвала полицию. Прибывшие стражи порядка подтвердили: девушка стала жертвой развода.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье о покушении на мошенничество.

Полиция напоминает:

  1. Не называйте коды из СМС, пароли и пин-коды, кем бы ни представлялся звонящий.

  2. Не переводите деньги на «безопасные», «резервные» или «спасательные» счета — таких понятий не существует.

  3. Прислушивайтесь к советам сотрудников банков, салонов связи и просто неравнодушных людей, если они выражают обеспокоенность вашими действиями.

  4. В любой сомнительной ситуации сразу кладите трубку и звоните родным или напрямую в полицию.











30 январь 10:56 | : Происшествия

