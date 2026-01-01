Вверх
Пенсионерка из Архангельска потеряла миллион рублей, поверив телефонным мошенникам

В полицию Архангельска обратилась 78-летняя горожанка с заявлением о крупном мошенничестве. Пенсионерка осознала, что стала жертвой аферистов, только после беседы с подругой, в результате которой она лишилась около миллиона рублей.

По словам потерпевшей, всё началось с телефонного звонка от мужчины, представившегося сотрудником энергетической компании. Он сообщил о проверке электросчетчиков и убедил женщину назвать код из СМС.

Вскоре ей перезвонил другой злоумышленник, на этот раз — «сотрудник Росфинмониторинга». Он заявил, что переданный код позволил преступникам получить доступ к её личному кабинету на портале «Госуслуги» и теперь под угрозой все её банковские сбережения.

Чтобы «спасти» деньги, мошенники убедили архангелогородку перевести все средства на «безопасный счёт», пообещав их скорое возвращение. Женщина последовала указаниям: сначала подала заявку в банк на резервирование крупной суммы наличных, а на следующий день получила деньги и перевела их через банкомат на указанные реквизиты.

В течение всей недели общения аферисты настаивали на полной секретности: запрещали рассказывать кому-либо о происходящем и велели удалить с телефона историю звонков и сообщений.

Осознание пришло лишь после откровенного разговора с подругой. Пенсионерка немедленно обратилась в полицию, где сейчас проводится проверка.

Справка от правоохранительных органов:
Полиция Архангельской области в очередной раз призывает граждан быть бдительными.

  • Критически оценивайте любую информацию, поступающую по телефону.

  • Консультируйтесь с сотрудниками банка, если сторонние лица дают указания по операциям с вашими счетами.

  • Помните: понятий «безопасный счёт» или «безопасная ячейка» не существует. Никогда и никому не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

29 январь 13:46 | : Происшествия

