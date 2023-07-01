Мошенники выманили у пенсионерки из Северодвинска 7 млн рублей

В очередной раз телефонным мошенникам удалось выманить у доверчивой жительницы г. Северодвинска денежные средства на общую сумму около 7 млн. руб.

Неизвестный действовал по стандартной мошеннической схеме, жертвой которой стала 65-летняя пенсионерка.

Злоумышленник связывался с потерпевшей с января по апрель текущего года. Действуя под видом сотрудника службы безопасности банка, он сообщил, что неизвестные пытаются похитить денежные средства со счетов женщины. Под мнимым предлогом предотвращения этих действий, мошенник убедил потерпевшую оформить 3 кредита в разных банках на 2,5 млн. руб., а также реализовать за 4,5 млн. руб. квартиру в г. Архангельске. Все денежные средства в последующем переведены преступнику.

Поняв, что ее обманули, в полицию пострадавшая обратилась только 10.08.2023. Ранее женщина слышала о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыла о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцу, согласилась следовать его дальнейшим указаниям.

Мошенник множество раз звонил потерпевшей, контролируя ее действия. При этом неизвестный убедил пенсионерку оставить происходящее в тайне от родственников, банков и правоохранительных органов до тех пор, пока не совершит перевод денежных средств.

Получив заемные средства и деньги от продажи квартиры, женщина перевела их с помощью телефона на указанные мошенником банковские счета. Разумеется, деньги ей не вернулись, а лже-сотрудник банка на связь более не выходил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведется следствие.

(фото с https://ok.ru/nvt86/topic/156205562607048)