В Архангельске телефонные мошенники воруют у госслужащих миллионы

В очередной раз телефонным мошенникам удалось выманить у доверчивой жительницы г. Архангельска не только собственные сбережения, но и кредитные средства, на общую сумму более 2,3 млн. руб.
Неизвестный действовал по стандартной мошеннической схеме, жертвой которой стала 61-летняя сотрудница одного из государственных учреждений.
Впервые злоумышленник связался с потерпевшей 01 августа. Действуя под видом специалиста службы безопасности ПАО «ВТБ», он сообщил, что по паспортным данным этой женщины неизвестные пытаются оформить кредит. Под мнимым предлогом предотвращения этих действий, а также сбережения ее собственных денежных средств на банковском счете, мошенник убедил женщину оформить «встречные» кредиты в различных банках, после чего перевести все деньги якобы на безопасный счет.
Ранее женщина знала о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыла о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцу, согласилась следовать его дальнейшим указаниям.
В течение следующих 10 дней мошенник ежедневно звонил женщине, контролируя ее действия. При этом неизвестный убедил потерпевшую оставить происходящее в тайне от родственников, банка и правоохранительных органов до тех пор, пока ее деньги не будут в безопасности.
После оформления кредитов потерпевшая обналичила собственные и кредитные деньги и перевела их через банкоматы на указанный мошенником банковский счет. Разумеется, деньги ей не вернулись, а лже-сотрудник банка на связь более не выходил.