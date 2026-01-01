Вверх
Жителей Коряжмы осудили за убийство в 2002 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинением троим ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за преступления против собственности жителям города Вельска в возрасте от 25 до 38 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в ночь на 19 января 2026 года в кафе в деревне Лукинская Вельского района в ходе совместного употребления спиртных напитков между 25-летним потерпевшим и одним из подозреваемых произошел словесных конфликт.  На улице обвиняемые применили физическую силу и затолкали пострадавшего в багажник транспортного средства, вывезли в безлюдное место, нанесли множественные удары руками и подручными предметами по голове и телу, после чего сбросили его в прорубь реки Пежма у деревни Шелюбинская Вельского района. 

В ходе допроса обвиняемые пояснили следователю, что решили проучить потерпевшего, который оскорбил их знакомого.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР. 

26 январь 09:08 | : Происшествия

