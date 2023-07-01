Жителя Нарьян-Мара отлучили на два года от Интернета за оправдание терроризма

Собранные следственными органами Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении 52-летнего жителя города Нарьян-Мара. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году осужденный с использованием сети «Интернет» со своей персональной страницы в социальной сети оправдывал идеологию насилия, заявлял о признании практики терроризма правильной.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов сети «Интернет» на срок 2 года.