Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жителя Нарьян-Мара отлучили на два года от Интернета за оправдание терроризма

Собранные следственными органами Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении 52-летнего жителя города Нарьян-Мара. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году осужденный с использованием сети «Интернет» со своей персональной страницы в социальной сети оправдывал идеологию насилия, заявлял о признании практики терроризма правильной.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов сети «Интернет» на срок 2 года.

(фото с https://stupinoremontkompyuterovkashira.ru) 

 

14 август 14:32 | : Происшествия

Главные новости


Округ вместо переправы. Жители Сольвычегодска желают знать
То, что нас спасает летом. Холодные супы со всего мира

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (152)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20