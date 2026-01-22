Дама из деревни Лахта пыталась подкупить честнейших полицейских

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Установлено, что 14.11.2025 в вечернее время в деревне Лахта Приморского муниципального округа обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения и демонстрируя купюры номиналом 5 тыс. рублей, предлагала участковому уполномоченному полиции и впоследствии прибывшему на место разбирательства начальнику МО МВД России «Новодвинский» в связи с применением подчиненными сотрудниками табельного оружия, взятку в размере 110 тыс. рублей за непривлечение ее сожителя к административной ответственности за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.

Свой преступный умысел обвиняемая до конца не довела по независящим от нее обстоятельствам, поскольку сотрудники полиции отказались от принятия незаконного денежного вознаграждения и пресекли ее противоправные действия.

Вину в совершении инкриминируемых деяний женщина признала в полном объеме.

После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело, расследованное в Приморском межрайонном следственном отделе СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.