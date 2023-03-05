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Виновник ДТП в Архангельске нарвался на неподкупных сотрудников ГИБДД

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя областного центра, обвиняемого  по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Установлено, что обвиняемый поздно вечером 13.01.2023  в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Mitsubishi Lancer» и на 1225 километре федеральной автодороги М-8-Холмогоры Приморского района Архангельской области допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21150». В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения, а сам виновник с места  дорожно-транспортного происшествия скрылся. 

Патрульным нарядом ГИБДД УМВД России по г. Архангельску правонарушитель был установлен на ул. Котласская в г. Архангельске, сотрудники полиции его пригласили для разбирательства  в служебный автомобиль. 

В ходе установления обстоятельств произошедшего нарушитель попросил не привлекать его к административной ответственности и отпустить, за что предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере не менее 80 000 рублей, перевод которой намеревался осуществить со своего банковского счета на их счета. 

Свой преступный умысел обвиняемый до конца не довел по независящим от него обстоятельствам, поскольку сотрудники полиции отказались от принятия незаконного денежного вознаграждения и сообщили о данном факте в правоохранительные органы.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме. 

(фото с https://autodriving.net/samyj-nepodkupnyj-gaishnik/)

22 март 15:41 | : Происшествия

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